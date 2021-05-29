'Холостяк 11': как сложились отношения Заливако и Богдан после проекта

Главный герой проекта "Холостяк 11" Михаил Заливако и победительница шоу Анна Богдан сообщили, что они все-таки остались вместе. Так, пара съехалась спустя неделю после окончания реалити.

Об этом OBOZREVATEL стало известно на финальном пост-шоу "Холостяк. Жизнь после проекта". Как рассказала Богдан, после финала ее очень сильно переполняли эмоции и она до конца не верила, что мужчина выбрал ее (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

"Я не могла поверить, что мы с Мишей сможем устроить наши отношения вне проекта. После окончания шоу мы поехали в ресторан на берегу моря, где провели время уже без камер", – призналась Анна.

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Как оказалось, по прилету в Киев Заливако и Богдан начали искать квартиру и спустя неделю стали жить вместе. Паре было сложно скрываться эти месяцы от публичности, но все же им удалось прятаться дома. Также они отдохнули уже в нескольких странах.

На сегодняшний день пара очень счастлива и влюбленная друг в друга.

"Я хочу Мишу поблагодарить за все эмоции, которые он мне подарил, и то, что он продолжает дарить мне эти эмоции. Я себя с Мишей чувствую счастливой", – добавила девушка.

Напомним, ранее пользователи сети засыпали Заливако гневными комментариями о том, что мужчина якобы сделал ошибочный выбор. Также многие остались разочарованы шоу "Холостяк".

Мы писали об интересных фактах из жизни победительницы проекта Анны Богдан. Известно, что хобби девушки – путешествия, альпинизм, прыжки с парашютом, сквош, сайкл, бокс.

Как сообщал OBOZREVATEL, избранница "Холостяка" Михаила Заливако Анна Богдан заявила, что хотела добровольно покинуть проект после двойного свидания с Джессикой Чеги. Во время него она стала свидетелем поцелуя между главным героем и участницей.