'Холостяк 11': где смотреть финальный выпуск шоу

В пятницу, 21 мая, в 19:00 на телеканале СТБ состоится долгожданный финал романтического реалити "Холостяк 11". Главный герой Михаил Заливако сделает свой выбор и вручит кольцо лишь одной участнице.

Стоит отметить, что впервые в истории проекта в финал прошли три девушки: Розали, Аня и Юля. OBOZREVATEL будет следить за главными событиями на шоу и расскажет все подробности (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Каждая девушка в предвкушении последних свиданий в рамках проекта "Холостяк", которые состоятся в Дубае. Три участницы отправятся в жаркий эмират, каждая с надеждой, что именно она станет избранницей главного героя. Однако о возвращении Юли (Зайки) соперницы еще пока не знают, а значит, и не догадываются, что в финале их окажется трое.

Традиционно, последнее свидание на проекте – это возможность уединиться и провести вечер с "холостяком". Обсуждения будущего и совместной жизни приведут к разногласиям с одной из участниц.

Более того, в жарком Дубае Заливако сделает все возможное для девушек, чтобы удивить их и необычно провести время. Экстрим и даже снег реальны там, где всегда лето, если есть чувства.

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