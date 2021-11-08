Злата Огневич высмеяла 'Холостячку' и представила песню о любви к своему телу. Видео

Украинская певица Злата Огневич презентовала новую песню, написанную для нее молодой исполнительницей JERRY HEIL, посвященную любви к собственному телу. Артистка спела с участницами "Женского квартала" на крайнем концерте комиков.

Короткой частью выступления Злата поделилась со своими подписчиками на странице в Instagram, отметив, что каждый день выбирает быть богиней. В подписи к видео она советует женщинам жить так, как этого хочется им, несмотря на мнение окружающих (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Это – твоя жизнь, это ты ее хозяйка и только Тебе делать ежедневный выбор, как ее ЖИТЬ. Я выбираю движение вперед и выбираю быть… Богиней. Именно об этом песня и главная ее фраза #МоеТилоМоеДело", – написала певица.

Видео дня

В тексте песни артистка затрагивает проблемы женщин, с которыми они сталкиваются во все времена. Композиция призывает чрезмерно не критиковать себя, не идти на поводу у общества и не гнаться за стандартами.

Судя по номеру Огневич, главный посыл артисток – бороться с устоявшимися убеждениями о том, что женщинам нужно делать со своим телом. На главном экране периодически сменялись зацензуренные фото обнаженных девушек, что наводило на мысль об абсурдности критики моделей "ню".

Отметим, что Злата и сама любит откровенные фотосессии в эротическом белье. Недавно исполнительница выложила свои кадры в черном кружевном комплекте с ярким макияжем, что соответствует главному посылу ее новой композиции.

Песня прозвучала на фоне пародии о финале известного украинского шоу "Холостячка", где финалисты проекта борются за сердце главной героини. Комики высмеяли мужчин, пользующихся участием в реалити ради рекламы и славы, а также "маминых сынков".

Кратко о звезде:

Злата Огневич – украинская певица, заслуженная артистка АР Крым, представительница Украины на Евровидении. Родилась 12 января 1986 года в Мурманске в семье военного хирурга. В 2021 году стала участницей 2 сезона шоу "Холостячка".

Напомним, что OBOZREVATEL рассказывал о новой квартире певицы в Киеве, о которой раньше ничего не было известно. Артиска уверяет, что квадратные метры в элитной новостройке ей подарили родители.