'Холостячка-2': кто покинул шоу в третьем выпуске

В пятницу, 1 октября, на телеканале СТБ показали третий выпуск украинского шоу "Холостячка-2". В результате проект покинули Илья и Паша.

Всего осталось 12 участников. Об этом OBOZREVATEL стало известно во время прямого эфира шоу (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Сначала Огневич решила попрощаться с Пашей. По словам "холостячки", ее смутило то, что мужчина не видит совместного будущего с ней и поэтому не готов к этим отношениям. Паша расстроился, но с гордостью принял выбор Златы. Он пожелал ей встретить настоящего мужчину, который будет с ней до конца жизни.

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На церемонии роз Злата попрощалась с Ильей. Она отметила, что между ними ничего не может быть кроме дружбы. Мужчина также с гордостью принял решение "холостячки" и поблагодарил ее за все.

Напомним: до этого участник проекта "Холостячка-2" на канале "СТБ" Александр Борзенко неожиданно покинул шоу на некоторый период. У него появились дела по работе.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, украинский блогер и радиоведущий Слава Демин рассказал о том, как ему звонили представители романтического шоу "Холостячка" и задавали каверзные вопросы. В их числе были о том, почему он до сих пор не развелся и какие у него планы на главную героиню реалити Злату Огневич.