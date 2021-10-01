'Холостячка-2': где смотреть третий выпуск онлайн

В пятницу, 1 октября, на телеканале СТБ в 19:00 покажут третий выпуск популярного украинского шоу "Холостячка-2". Новая неделя будет особенной для участников, так как они познакомятся с увлечениями главной героини Златы Огневич.

Мужчины будут удивлять "Холостячку" своей силой, скоростью и выносливостью. OBOZREVATEL будет следить за главными событиями на шоу и расскажет все подробности (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Огневич познакомит мужчин со своими увлечениями. Ее страсть – горы и она мечтает покорить вершину Казбека. В третьем выпуске станет известно, смогут ли участники пройти испытание на выносливость и доказать Злате, что с ними можно идти в горы.

Видео дня

Кроме того, зрители узнают, кто из мужчин откроется для Златы не с лучшей стороны, какой участник увлечется настолько, что пренебрежет безопасностью "Холостячки", а также кто не получит заветную бутоньерку.

Правила шоу

В каждом выпуске главная героиня встречается с одним или сразу несколькими мужчинами. Эти свидания проходят в разных местах – в ресторане, в бассейне, на корабле, на вилле и так далее. Во время встреч мужчины должны понравиться "холостячке", чтобы заинтересовать ее и избавиться от конкурентов. Количество претендентов уменьшается с каждым выпуском: "холостячка" сама решает, кого оставить, и с кем она хотела бы познакомиться поближе. В финале остаются только два человека. После их знакомства с родителями "холостячки", героиня делает свой выбор в шоу.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, участник проекта "Холостячка-2" на канале "СТБ" Александр Борзенко неожиданно покинул шоу на некоторый период. У него появились дела по работе.