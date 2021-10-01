Злата Огневич внезапно попрощалась с участником на шоу 'Холостячка-2'

В пятницу, 1 октября, во время третьего выпуска украинского шоу "Холостячка-2" на телеканале СТБ участник Паша неожиданно покинул проект. Главная героиня Злата Огневич не дала ему розу и попрощалась с ним сразу после индивидуального свидания.

По словам "холостячки", мужчина не готов к отношениям с ней. Об этом OBOZREVATEL стало известно во время прямого эфира выпуска (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Сначала Огневич пригласила Пашу на индивидуальное свидание. Участник решил показать ей профессию каскадера. В результате Злата осталась в восторге от увиденных трюков. После этого пара отправилась в ресторан на ужин.

В конце свидания Огневич решила попрощаться с Пашей. По словам "холостячки", ее смутило то, что мужчина не видит совместного будущего с ней и поэтому не готов к этим отношениям.

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Паша расстроился, но с гордостью принял выбор Златы. Он пожелал ей встретить настоящего мужчину, который будет с ней до конца жизни.

Напомним: до этого участник проекта "Холостячка-2" на канале "СТБ" Александр Борзенко неожиданно покинул шоу на некоторый период. У него появились дела по работе.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, украинский блогер и радиоведущий Слава Демин рассказал о том, как ему звонили представители романтического шоу "Холостячка" и задавали каверзные вопросы. В их числе были о том, почему он до сих пор не развелся и какие у него планы на главную героиню реалити Злату Огневич.