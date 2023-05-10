Хочу участвовать в контрнаступлении: Юрко Юрченко рассказал, что мечтает дойти до Москвы, чтобы помочиться на Красную площадь

Украинский певец, а с недавних пор и военнослужащий ВСУ Юрко Юрченко рассказал о своей мечте. Артист признался, что ждет контрнаступления и стремится дойти до Москвы, чтобы помочиться на Красную площадь.

Видео дня

Он планирует дождаться победы Украины в войне, а затем возвратиться к мирной жизни. Об этом певец рассказал в интервью ЖВЛ на YouTube (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

"Я, как и все украинцы, жду контрнаступления и хочу принимать в нем участие. Я хочу дойти, стать на Мавзолей и пописать на Красную площадь. Это моя мечта", – сказал певец с серьезным выражением лица.

Юрченко стремится помочь собратьям освободить оккупированные украинские земли, несмотря на то, что до полномасштабного вторжения у него не было боевого опыта. Впрочем, 50-летний певец без колебаний встал на защиту родной страны и оказался полезным для ВСУ.

"Я даже был связным. На меня оставили рации и сказали прошивать, YouTube в помощь. Возможно, потому, что я не имел опыта, все это происходило само собой. Есть машина – ты едешь. Нужно кого-то вывезти – ты вывозишь. Я был счастлив, что я нужен", – поделился певец.

Кстати, солист группы "Юркеш" чуть не погиб на фронте из-за того, что его с товарищами кто-то "сдал". Подробнее об этом – читайте в материале.

Как писал OBOZREVATEL, Юрко Юрченко рассказал о трогательном разговоре с младшим сыном в день его рождения. Когда артист поинтересовался у ребенка, что тот хочет получить в подарок, именинник ответил: "Возвращайся живым".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!