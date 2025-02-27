'Хочу сделать громкое заявление': Ирина Билык удивила пророчеством об окончании войны

Украинская певица Ирина Билык сделала неожиданное заявление о завершении войны в Украине. В эфире телеканала М1 артистка поделилась своим предчувствием и выразила надежду, что долгожданный мир наступит уже в ближайшее время.

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По ее словам, война с Россией должна закончиться к ее дню рождения, который выпадает на 6 апреля. Певица планирует проводить свой тур по городам Украины уже в мирной стране, рассказала она в программе "Світанок".

"Я очень хочу сделать громкое заявление. Возможно, это будет впервые и последний раз, но именно для М1. Вот почему-то мне кажется, что именно к моему дню рождения закончится война. Почему-то я так чувствую. К моим концертам в Киеве, до шестого апреля", – призналась певица.

Ирина Билык всегда активно поддерживала Украину, неоднократно выступала с патриотическими заявлениями и участвовала в благотворительных инициативах по оказанию помощи военным и переселенцам. Артистка продолжает творчески работать, организуя концерты для украинцев.

Напомним, что 6 апреля Ирина Билык отметит свой день рождения и планирует провести концерты в Киеве, которые станут частью ее большого тура. Сбудется ли ее предчувствие по окончании войны – покажет время.

Ранее OBOZ.UA писал, что Ирина Билык украинизировала хит "Нас нет" и поразила сеть. Эта инициатива стала своеобразным музыкальным подарком "под елочку" на Новый год.

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