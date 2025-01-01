'Вернусь живым с войны, чтобы пойти на ваш концерт': Ирина Билык украинизировала хит 'Нас нет' и поразила сеть

Певица Ирина Билык в последнее время радует фанатов новым звучанием старых хитов. Известная композиция "Нас нет", ранее звучавшая на русском, получила новую жизнь в виде украиноязычной версии.

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Эта инициатива стала своеобразным музыкальным подарком "под елочку" на Новый год. Украиноязычная версия хита появилась на платформе YouTube почти сразу после наступления 2025 года и уже успела поразить сеть.

"Эта песня для меня – история о чем-то очень личном, даже интимном. "Нас нема" – это не о потере, а о бегстве в свой отдельный мир, где есть только двое. Это о тишине, которая порой громче любых слов, о том моменте, когда весь мир исчезает, и остается лишь тепло прикосновения и глубина взгляда", – поделилась Ирина Билык.

Отныне припев "Нас нема" звучит так:

А нас для всіх нема,

відключим телефон,

сховаємо слова

в зізнаннях на півтон...

Розпалить наш вогонь

мовчання глибина...

Лиш дотики долонь...

Та більше нас нема...

В комментариях под видео украинцы уже поделились своими впечатлениями от украинизированного хита.

"Ирина, я вернусь живым с войны только для того, чтобы пойти на ваш концерт".

"Невероятно! Госпожа Ирина, вы непревзойденная! С Новым годом! Спасибо за подарок!"

"Очарование этой песни на украинском языке непревзойденно".

"Очень нежная и чувственная композиция. Ностальгия по прошлой другой жизни".

"Это просто шикарный подарок на Новый год. Мурашки по телу..."

"Звучит так, будто эта песня сначала была написана на украинском. Органично и более проникновенно. Очень нравится".

Ранее OBOZ.UA писал, что Ирина Билык украинизировала свой хит "Девочка". Новую версию песни она решила выпустить в дуэте.

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