"Вернусь живым с войны, чтобы пойти на ваш концерт": Ирина Билык украинизировала хит "Нас нет" и поразила сеть
Певица Ирина Билык в последнее время радует фанатов новым звучанием старых хитов. Известная композиция "Нас нет", ранее звучавшая на русском, получила новую жизнь в виде украиноязычной версии.
Эта инициатива стала своеобразным музыкальным подарком "под елочку" на Новый год. Украиноязычная версия хита появилась на платформе YouTube почти сразу после наступления 2025 года и уже успела поразить сеть.
"Эта песня для меня – история о чем-то очень личном, даже интимном. "Нас нема" – это не о потере, а о бегстве в свой отдельный мир, где есть только двое. Это о тишине, которая порой громче любых слов, о том моменте, когда весь мир исчезает, и остается лишь тепло прикосновения и глубина взгляда", – поделилась Ирина Билык.
Отныне припев "Нас нема" звучит так:
А нас для всіх нема,
відключим телефон,
сховаємо слова
в зізнаннях на півтон...
Розпалить наш вогонь
мовчання глибина...
Лиш дотики долонь...
Та більше нас нема...
В комментариях под видео украинцы уже поделились своими впечатлениями от украинизированного хита.
- "Ирина, я вернусь живым с войны только для того, чтобы пойти на ваш концерт".
- "Невероятно! Госпожа Ирина, вы непревзойденная! С Новым годом! Спасибо за подарок!"
- "Очарование этой песни на украинском языке непревзойденно".
- "Очень нежная и чувственная композиция. Ностальгия по прошлой другой жизни".
- "Это просто шикарный подарок на Новый год. Мурашки по телу..."
- "Звучит так, будто эта песня сначала была написана на украинском. Органично и более проникновенно. Очень нравится".
Ранее OBOZ.UA писал, что Ирина Билык украинизировала свой хит "Девочка". Новую версию песни она решила выпустить в дуэте.
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