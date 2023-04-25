Хочет иметь план 'Б': предательница Елка помогает ВСУ на случай возвращения в Украину

Украинская певица Елка (настоящее имя – Елизавета Иванцив), которая уже больше 10 лет строит свою карьеру в РФ, до сих пор замалчивает войну в родной стране. Однако стало известно, что исполнительница пытается усидеть на двух стульях, потому тайно донатит на ВСУ. Для этого она использует сложные схемы, чтобы российская власть ничего не заподозрила.

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Об этом рассказал извеcтный украинский блогер Богдан Беспалов на своем канале в YouTube. По словам анонимного источника, в Ужгороде (родной город Елки) живут ее хорошие друзья. Она им пересылает крупные суммы денег, которые, в последствии дробятся и идут на украинскую армию (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"У Лизы есть несколько друзей в Ужгороде – Сергей и Виктория Денисенки. Она высылает деньги иногда лично, чаще через других людей своим друзьям в Ужгород. После, эти переводы дробятся на более мелкие суммы и выводятся через других людей. Уже после вывода, средства передаются на помощь ВСУ. Сама схема сложная, для того, чтобы в москве не нашли намека на помощь Родине. Это делается не от патриотического побуждения, а для того, чтобы иметь план "Б", – прокомментировал ситуацию Беспалов.

Иванцив заранее подготавливает почву для возвращения в Украину, на тот случай, если жить в Российской Федерации для нее станет не выгодно. Таким образом она сможет приехать на Родину и заявить, что помогала ВСУ. Свое молчание артистка хочет оправдать тем, что ей угрожали в Москве и она могла пострадать из-за правды.

"В случае тотальной тьмы в России, Лиза сможет приехать в Украину, заявить, что молчала, потому что ей угрожали, но несмотря ни на что помогала украинской армии", – резюмировал блогер. Он подчеркнул – друзья Елизаветы скрывают общение с ней. А сама вокалистка хочет доказать свое благородство, но и в то же время, получать гонорары в стране, которая пытается уничтожить Украину.

Недавно OBOZREVATEL писал, что несмотря на полномасштабное вторжение, Елка продолжает жить в Российской Федерации и развлекать оккупантов. Она построила трехэтажный особняк в Сергиеве Посаде и рассталась со своим супругом Сергеем Астаховым.

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