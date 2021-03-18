Хлои Кардашьян показала формы в соблазнительном купальнике. Фото

Американская телезвезда и бизнесвумен Хлои Кардашьян показала сногсшибательную фигуру в откровенном купальнике. Она позировала в бассейне.

Соответствующими снимками знаменитость поделилась на своей странице в Instagram. На ней светлое бикини, которое идеально подчеркнуло пышные формы. Талию Хлои украсила аккуратной цепочкой (чтобы смотреть фото, проскролльте до конца страницы).

Кроме того, также можно заметить яркий белый маникюр и золотой браслет на правой руке. Длинные волосы распущены, они стали слегка влажными от воды.

Напомним, что Хлои Кардашьян – американская телевизионная персона, бизнесвумен и предприниматель. Участница реалити-шоу "Семейство Кардашьян". Также звезда активно ведет свой блог в Instagram, на который подписано 134 млн человек.

В сентябре 2009 года Кардашьян вышла замуж за баскетболиста Ламара Одома. Их свадьба состоялась спустя ровно месяц с момента знакомства. Однако через четыре года Хлои подала на развод, который официально получила только в 2016. Следующие три года звезда встречалась с баскетболистом Тристаном Томпсоном, от которого родила дочь – Тру Томпсон. С возлюбленным рассталась из-за того, что однажды узнала о его многочисленных изменах.

Как сообщал OBOZREVATEL, Хлои Кардашьян показала себя топлес. Она появилась в одних джинсах, прикрыв обнаженную грудь руками. Свой образ знаменитость дополнила бежевыми лодочками на каблуке.