'Хитрож*пые люди'. Андрей Данилко высказался о знакомстве с Путиным и Лукашенко, а также о звездах 'я за мир'

Украинский шоумен Андрей Данилко, более известный сценическим образом Верки Сердючки, назвал "хитрож*пыми" звезд шоу-бизнеса, публикующих посты по типу "я за мир", при этом не называя агрессора, боясь потерять аудиторию и нарваться на хейт. Также он рассказал о личном знакомстве с президентами страны-агрессора РФ Владимиром Путиным и его союзником Александром Лукашенко.

По словам певца, знаменитости любят угодить сразу всем потенциальным работодателям, поэтому осторожно выражают свое мнение. Соответствующий комментарий прозвучал в интервью изданию "Настоящее время" (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

На вопрос, как Андрей Михайлович относится к постам украинских знаменитостей, которые агитируют "за мир", он ответил: "Артисты очень хитрож*пые люди в основном. Я не буду выбирать слова, они любят "и вашим, и нашим, давайте вместе спляшем", сидеть одной ж*пой на всех стульях. У меня такого никогда в жизни не было, поэтому меня терпеть не могут. Но при этом меня и уважают".

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Относительно российских звезд известный исполнитель считает, что они боятся "всего". Артист посоветовал некоторым из них вообще не открывать рот, чтобы не сказать ничего глупого.

"Конечно, они боятся. Они боятся всего. Лучше пусть они молчат, чем открывают рот, как Яна Поплавская. И вот Яна Поплавская несет какой-то бред, что Макс Барских должен вернуть деньги, которые он зарабатывал в России. Подождите, Макса Барских приглашали туда , как и меня и других артистов. У нас есть продукт, который хотят купить. Конечно, мы приезжаем и там выступаем. Какие деньги возвращать, Яна Поплавская?", – сказал Данилко.

Также певец прокомментировал знакомство с лидерами двух стран-союзников Путиным и Лукашенко. По словам собеседника журналистов, он познакомился с политиками, выступая как артист.

"Я выступал как артист, это было другое время. Я выступал на "Славянском базаре". Да, там был танец с Лукашенко, но я в жизни не мог подумать, что может быть такая ситуация", – поделился Андрей Михайлович.

Кроме этого, шоумен признался, что Владимир Путин при знакомстве произвел на него впечатление застенчивого человека, однако со временем мнение артиста изменилось. В политике жестокого агрессора он видит последствия давних комплексов.

"Мне показалось, что ему даже немного неловко, будто он стесняется. Но я понимаю, что это очень ложная история. И я понимаю для себя, что это трагедия закомплексованного человека, которого всю жизнь чмырили. Вдумайтесь, не случайно у него была кличка" Окурок" или "Бледная моль". Опять же, посмотрите все эти фотографии с голым торсом. Мне кажется, он в каком-то выдуманном мире живет", – заключил исполнитель.

Как сообщал OBOZREVATEL, Андрей Данилко сменил строчку в своей песне Dancing Lasha Tumbai, с которой выступал на Евровидении в 2007 году. Отныне вместо Lasha Tumbai звучит "раша гудбай".

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