Популярный украинский певец и продюсер Андрей Данилко, более известный сценическим образом Верки Сердючки, поменял скандальную строчку в своей песне Dancing Lasha Tumbai, с которой выступал на Евровидении в 2007 году. Тогда российские фаны обиделись на артиста, заявив, что в припеве им слышится "раша, гудбай" вместо "лаша тумбай". 15 лет назад звезда опроверг все обвинения, а сейчас уверенно сообщил, что изменил текст хита.

Об этом Данилко рассказал в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону. "Вы хотели услышать это – вот вы это услышали", – прокомментировал артист.

В 2007 году выступление Сердючки на Евровидении закончилось громким скандалом для знаменитости. Данилко был вынужден отменить концерты в России, поскольку поклонники из этой страны объявили ему бойкот, который перерос в травлю. Масла в огонь подливали федеральные пропагандистские каналы и личная неприязнь руководства к музыканту.

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Именно поэтому Данилко считает, что для него война с РФ началась еще 15 лет назад, однако тогда он до конца не осознавал этого.

Сейчас же Андрей Михайлович, который остался в Киеве и прячется от бомбардировок в своем доме не Крещатике, уверенно сообщает: "Ребята, с 24 февраля никакого "лаша тумбай" в этой песне... только "раша, гудбай". Я не пел этого. Вы хотели услышать это – вот вы это услышали".

Также артист обратился к своим коллегам из страны-агрессора, которые поддержали политику диктатора Путина или же никак не прокомментировали полномасштабное военное вторжение России в Украину. Данилко назвал их трусами.

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