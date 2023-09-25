Вокруг Нади Дорофеевой развернулся скандал из-за отмены концерта в Вене 16 сентября.

Начинаем неделю с изучения громкой новости, циркулирующей в шоу-бизнесе последние дни.

Mrija production отвечали за организацию благотворительного концерта в Вене, на котором должна была выступать певица DOROFEEVA. По словам организаторов, Надя и ее команда получили гонорар в 8 тысяч евро, но в последний момент звезда отказалась выступать и покинула локацию. Средства по неоказанию услуг в виде выступления артистки никто не вернул. Поэтому "Мрія" решили выйти в публичное пространство и придать огласке эту историю. Соответствующие обращения были опубликованы в Instagram и YouTube. Также представители Mrija Production подчеркнули, что команда певицы настаивала на получении гонорара "в черную", чтобы избежать налогообложения, а со стороны организаторов были исполнены и удовлетворены все пункты райдера артиста.

Видео дня

Теперь рассмотрим версию представителей Дорофеевой. 22 сентября на официальном Instagram-аккаунте музыкального лейбла "Pomitni" вышел комментарий и видеообращение с разъяснением ситуации.

"ОО "Мрия" не участвовала ни в каких коммуникациях с нами до сих пор – все общение велось через организатора Викторию Орлову. После отмены они начали звонить с незнакомых номеров и шантажировать, что будут обвинять во всем нас", – говорится в сообщении "Pomitni". Также Ярослав Татарченко, концертный звукорежиссер Нади Дорофеевой, в своем видеообращении рассказал, что технический райдер артистки со стороны организаторов не был реализован. Из-за отсутствия необходимой техники и специалистов на площадке выступление певицы оказался невозможным.

На мой взгляд, сфера организации благотворительных мероприятий сейчас на том этапе, когда запутались все – от артистов до самих организаторов. Когда анонсируют, что часть средств пойдет на поддержку ВСУ, назревает вопрос: какая именно сумма, куда именно, через фонды или напрямую на нужды отдельных батальонов?

Нет ни регламентированных обязательств, ни фиксированных цифр, ничего!

О какой благотворительности мы можем говорить, когда каждый работает на собственных условиях? Как артисты, так и организаторы. Хотелось бы видеть больше прозрачности, эффективности и четкости формулировок по поводу собраний в поддержку ВСУ. У нас уже есть примеры "неискренних" собраний некоторых украинских селеб, которые прикрываются благотворительностью ради собственного обогащения, проводя корпоративы, свадьбы, частные вечеринки. Такие примеры показывают, что для некоторых звезд жизнь совсем не изменилась, а даже в определенных аспектах улучшилась.

Это риторические мысли, к которым мы еще вернемся. А сейчас подытожим историю с Надеждой.

Кто виноват в скандале с Дорофеевой?

В таких ситуациях, наблюдая со стороны за развитием событий, не будучи вовлеченным в самый процесс организации, сложно определить, кто хороший, а кто плохой "полицейский". Контрактов или официальных договоров не было, у каждой из сторон свое видение и свидетели. Райдер артиста является своего рода "документом", фиксирующим все технические требования. Если они не удовлетворяются, исполнитель вправе отказаться, ведь выступать с плохим, некачественным, звуком является непрофессиональным решением по отношению к слушателю. В то же время, кто и как определяет некачественное исполнение райдера – открытый вопрос.

Это показательный кейс как для всех артистов, выступающих за границей на благотворительных концертах, так и для организаторов подобных мероприятий. Вывод один: заключайте договоры, контракты, фиксируйте условия сотрудничества, чтобы избежать подобных "сюрпризов".

А совсем скоро, в конце недели, посмотрим и обсудим, что еще интересного произошло в украинском шоу-бизнесе.