Харрис появилась в ярком наряде на инаугурации Байдена: в чем секрет ее образа

Новоизбранная вице-президент США Камала Харрис появилась в ярком наряде на инаугурации президента США Джо Байдена. Для своего образа она выбрала фиолетовый цвет.

Отметим, что этот оттенок очень важен для Харрис. Об этом OBOZREVATEL стало известно во время трансляции мероприятия (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Когда Харрис баллотировалась в президенты, одним из цветов ее кампании был фиолетовый и желтый. Это связано с уважением к Ширли Чизхолм, которая ранее также претендовала на подобный пост как темнокожая женщина. Именно она вдохновила Харрис на политическую карьеру.

Так, для инаугурации женщина подобрала аутфит от американских дизайнеров Кристофера Джона Роджерса и Серхио Хадсона.

Она предстала на публике в ярко-фиолетовом приталенном пальто и платье этого же оттенка. Ее образ дополняли туфли-лодочки на небольшом каблуке.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на инаугурации новоизбранного президента США Джо Байдена его супруга Джилл появилась в эффектном наряде.