Харчишин раскрыл, как Пугачева отреагировала на его просьбу выступить против войны в Украине

Известный украинский рок-музыкант, фронтмен группы "Друга Ріка" Валерий Харчишин после жестокого полномасштабного нападения России на Украину обратился к российской певице Алле Пугачевой с просьбой выступить против войны. По его словам, ответа на свое обращение он не получил.

Однако украинец не считает это плохим знаком, ведь муж Аллы Борисовны, пародист Максим Галкин резко высказывается против геноцида, что может говорить об аналогичной позиции исполнительницы. Об этом Харчишин рассказал в интервью "И грянул Грэм" на YouTube (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Музыкант раскрыл, что писал многим знакомым и незнакомым русским звездам в первые дни полномасштабной войны. В видеообращениях к ним артист просил привлечь внимание к незаконному вторжению в независимое государство со стороны РФ.

Видео дня

Одной из знаменитостей, получивших сообщение от Харчишина, стала Алла Пугачева, с которой он знаком лично.

"Я обратился к Алле Борисовне, с которой знаком. От нее пусть и не было какого-то конкретного обращения, но от Галкина мы это видим. И то, что он сейчас делает, должно повлиять на ту часть россиян, которая с головой", – сказал фронтмен украинского рок-коллектива.

Отметим, что в последний раз, когда пародист обращался к подписчикам, он осудил ракетные обстрелы Одессы и поинтересовался у пропагандистов, что российские войска делают в Украине.

Кроме Пугачевой, Харчишин также писал другим артистам, среди которых: группа "Би-2", певица Земфира, музыкант Борис Гребенщиков и другие. По словам украинца, многие из них действительно вступили против войны.

Обсуждая, почему о войне умолчали известные в России исполнители, актеры и другие шоумены, лидер "Другої Ріки" предположил, что они боятся нарваться на проблемы в тоталитарной стране, которой сегодня является Россия.

Как сообщал OBOZREVATEL, Максим Галкин с начала полномасштабной войны активно выступает против геноцида украинцев. Ведущий Анатолий Анатолич за позицию пародиста назвал его героем и привел 5 причин, почему стоит ценить публичные выступления россиянина.