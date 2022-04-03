Харчишин показал, что осталось от его дома после вражеских обстрелов, и попросил помочь военным

Украинский рок-музыкант, лидер группы "Друга Ріка" Валерий Харчишин показал фото остатков своего дома под Гостомелем, который в результате обстрелов полностью сгорел. Также певец попросил у украинцев помощи для наших защитников на передовой в виде приобретения необходимого военного снаряжения.

Как написал Харчишин в Instagram, снимок своего дома он опубликовал для привлечения внимания. Пост он делал для того, чтобы обратиться к гражданам с просьбой помочь защитникам Украины (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

По словам певца, сейчас в Украине формируются новые подразделения ВСУ, которым очень нужно соответствующее снаряжение. Часть уже есть, но еще ряд вещей нужно приобрести.

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"Да, это дом, в котором жили мои дети. Старший сейчас на фронте. Фото публикую впервые, но исключительно для привлечения внимания. Дальше к цели этого обращения. Не секрет, что для усиления позиций на северном фронте формируются новые подразделения ВСУ. Один из них, к которому вступил мой брат, нуждается в помощи. Государство обеспечило оружием и одеждой. Кое-что я купил. Кое-что мы нашли бесплатно. Остальные нашли в Польше, но это стоит приобрести", – подчеркнул он.

Харчишин сообщил, что общая стоимость необходимого снаряжения 27 тысяч евро. Музыкант опубликовал список того, что нужно, однако фамилию командира и данные подразделения не разглашал для безопасности.

"За несколько дней ребята едут "на работу". Буду благодарен за ваш вклад в защиту наших семей и домов. Нашей Неньки. Верим в ВСУ! Слава Украине! Отчитаюсь за каждую гривну и верну билетами на предстоящий концерт "Другої Ріки" после нашей победы над ордой", – заметил певец.

Как писал OBOZREVATEL, впервые Харчишин рассказал о том, что произошло с его домом, 27 марта. Он отметил, что его детям больше некуда возвращаться.

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