'Хамерман Знищує Віруси' анонсировала сенсационное возвращение в Ивано-Франковск: после последнего 'голого' концерта мэр поручил освятить сцену

Провокационная фрик-группа "Хамерман Знищує Віруси" (ХЗВ) анонсировала сенсационное возвращение. Музыканты объявили о концертах в Черновцах, Ужгороде и Ивано-Франковске, где последнее выступление артистов 2018 года закончилось скандалом.

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Об этом стало известно с Facebook-страницы звезд. Шесть лет назад певцы вышли на сцену Дворца Потоцких почти голые, вызвав неоднозначную реакцию общества. Тогда участники коллектива поразили толпу: Владимир Пахолюк предстал перед зрителями в одном чулке, прикрывавшем половой орган, в то время как Альберт Цукренко "надел" на голое тело две картонные картины.

В 2018 году на "проделку" ХЗВ отреагировал мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив. Он даже поручил освятить площадку, где пели артисты. "После вчерашнего выступления во дворце Потоцких поручил Гайдару (руководитель департамента архитектуры. – Ред.) освятить место проведения мероприятий! Организаторы, а это благотворительный фонд Шевченко, гарантировали соблюдение моральных норм и христианских ценностей! Мы обычно за проведение мероприятий, но не настолько! Посоветуйте , как действовать в таких обстоятельствах, учитывая обвинения в политическом преследовании организаторов", – написал Марцинкив.

Впоследствии полиция города открыла дело по статье "хулиганство", ведь на участников "Хамерман Знищує Віруси" поступили жалобы от местных жителей. "Был известен распиаренный документ, заявление на нас за "хулиганку" от главы какого-то ивано-франковского общественного объединения. Это единственный иск, о котором мы знали. А вчера в эфире спикер франковской полиции сказала, что якобы дело завела сама полиция просто после мониторинга соцсетей", – отметил Цукренко в комментарии OBOZ.UA.

Напомним, провокационная фрик-группа "Хамерман Уничтожает Вирусы" была основана в 1996 году. Основную цель музыканты видели в иронизации реальности, забавляя публику. Творчество коллектива содержит ненормативную лексику.

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