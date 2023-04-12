Хамайко стала жертвой мошенников, которые от ее имени собирали деньги для мужа-военного: были переводы на $12 тысяч

Известная украинская телеведущая Валентина Хамайко стала жертвой интернет-мошенников, которые взломали ее Telegram-аккаунт. Злоумышленники от имени знаменитости писали ее друзьям и коллегам с просьбой одолжить деньги на помощь для мужа, который сейчас воюет на фронте. На самом же деле, как можно догадаться, немаленькие суммы аферисты забирали к себе в карман.

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Все началось, когда одна из дочерей журналистки захотела включить на планшете аудиосказку. К гаджету и был привязан мессенджер. Однако тогда Хамайко не обратила на это внимания, а решила, что ребенок что-то случайно нажал. Подробностями подлой схемы мошенников звезда поделилась в сюжете для "Сніданку з 1+1".

"Она запускает себе вечером аудиосказку перед сном. Это был девятый час, она включает сказку и говорит: "Ой, мама, здесь надо что-то делать". А я смотрю, нужно пройти авторизацию. Говорю: "Мирось, ты что-то снова накрутила, все, сегодня без аудиосказки", – рассказала ведущая.

И только спустя время, когда с аккаунта Хамайко в Telegram начали писать неизвестные люди с просьбой о финансовой помощи, она осознала, что ее дочь ничего не накрутила – это дело рук мошенников.

Когда ведущая попыталась зайти в мессенджер, то доступа к своему аккаунту у нее уже не было. Тем временем аферисты активно выписывали сообщения контактам Хамайко. Причем делали это очень искусно – они не просто просили деньги, а вели по-настоящему дружеский диалог. Вероятно, мошенники заранее ознакомились с манерой общения своей жертвы, а поэтому у их собеседников даже не возникло мысли, что они переписываются не с журналисткой.

"Первое мое мнение было, когда мне прислали скрин: "Где я, а где крипта? 100% мои друзья поймут, что это не я". А они говорят: "Да нет, ну там же твой муж, ему срочно, возможно, надо было". Они знают, что муж мой сейчас на фронте, и иногда там проходят сборы. "Мы видели, что ты для мужа просишь". Поверил даже муж моей сестры... Они использовали предварительную переписку, они видели, как я обращаюсь к людям, они поздравляли людей с праздниками, с Благовещением, они спрашивали о детях, они вели очень филигранный диалог. Были переводы на 12 тысяч. Я так понимаю, что долларов", – поделилась знаменитость.

Ведущая оперативно обратилась в киберполицию. Там выяснили, что некоторые знакомые Хамайко стали жертвами мошенников и перевели им немалые суммы средств.

"Ты настолько испуганный, ты настолько испытываешь ощущение какой-то вины, что из-за доверия к тебе пострадали другие люди", – поведала ведущая.

Начальник отдела противодействия преступлениям в сфере компьютерных систем Евгений Дороганов говорит, что с началом полномасштабной войны кибератаки в Украине участились. Он советует не переходить по неизвестным ссылкам и как можно надежнее защитить свои аккаунты, в частности, в Telegram.

Ранее OBOZREVATEL писал, что украинский продюсер Ирина Горовая также стала жертвой интернет-мошенников. Аферисты создали в Telegram фейковый аккаунт, который вели от имени знаменитости. С этой страницы они писали знакомым Горовой с просьбой присоединиться к "благотворительному" сбору. Подробности – в нашем материале.

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