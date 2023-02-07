Ирина Горовая стала жертвой мошенников: обманывать своих же – самоубийство!

Известный украинский продюсер Ирина Горовая стала жертвой интернет-мошенников. Аферисты создали в Telegram фейковый аккаунт, который вели от имени знаменитости. С этой страницы они писали знакомым Горовой с просьбой присоединиться к "благотворительному" сбору. Куда на самом деле направлялись деньги – неизвестно. Очевидно, что в карманы преступников.

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Узнав о фейковом аккаунте, продюсер тут же обратилась к друзьям, коллегам и поклонникам, дабы информировать их о циничной схеме мошенников. На личной с странице в Instagram она обнародовала скриншоты с переписками, которые вели аферисты, предлагая "пожертвовать" деньги.

Горовая призналась, что ее шокировал цинизм ситуации. Она не понимает, как некоторые украинцы могут наживаться на войне, еще и таким подлым способом.

"У меня нет слов! В любое время мошенничество – это преступление. Но во время войны это просто недопустимая роскошь даже для преступников, потому что сейчас на кону жизнь целой страны, а, возможно, и мира. Обманывать своих же – самоубийство!" – прокомментировала продюсер.

Низости положению добавляет тот факт, что мошенники собирали средства якобы на помощь детям из детдомов, которые "давно не видели праздников" и у которых "нет игрушек".

Горовая предупредила, что любые сборы, которые проводит она лично, обязательно освещает на всех платформах, включая официальную страницу в Instagram.

"Проверяйте, пожалуйста, если видите какое-нибудь личное обращение от меня в других социальных сетях", – подчеркнула звезда.

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