Хайди Клум случайно засветила нижнее белье в прямом эфире. Видео

48-летняя немецкая модель Хайди Клум попала в неловкую ситуацию в прямом эфире шоу "Америка ищет таланты". Знаменитость наклонилась слишком низко, когда фотографировалась с коллегами и засветила публике нижнее белье.

Соответствующее видео сняли зрители во время перерыва и выложили в TikTok. "Когда Хайди Клум так весело проводила время в AGT. Смотрите в конце", – подписали ролик (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Модель была одета в эффектное ярко-оранжевое мини-платье с перьями. Хайди решила сделать селфи с актрисой Софией Вергарой и комиком Хоуи Мэнделом, облокотившись на стол.

Видео дня

Сама Клум восприняла ситуацию спокойно и даже посчитала ее забавной. Вскоре она поделилась видеороликом на своей странице в Instagram и написала: "На заметку – не наклоняйтесь в короткой юбке".

Отметим, что бывшая модель Victoria’s Secret никогда не стеснялась демонстрировать себя. Например, этим летом она не раз хвасталась снимками с яхты, где жила с мужем Томом Каулитцем, на которых она позировала топлес или в крошечном бикини.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Хайди Клум предстала перед поклонниками в сексуальном наряде на фотосессии, где позировала в прозрачном вязаном платье, засветив пышную грудь.