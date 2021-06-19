Гвоздева объяснила, почему на похоронах Чапкиса было мало знаменитостей

После похорон, где попрощались с украинским хореографом и судьей проекта "Танцы со звездами" Григорием Чапкисом, выразила свои соболезнования и танцовщица Илона Гвоздева. Она объяснила, почему на прощальной церемонии было так мало знаменитостей.

Так, по словам Гвоздевой, похороны – это не светское событие. Туда люди должны приходить, когда действительно испытывают потребность попрощаться с человеком, рассказала звезда для ТСН.ua. Хореограф не стала никого осуждать, подчеркнув, что это личное дело каждого.

"Мне кажется, это не какой-то флешмоб или светское событие. Люди должны приходить, когда действительно испытывают потребность попрощаться с этим человеком. У меня есть такая необходимость, потому что я считаю его действительно участником своей творческой жизни и примером для подражания", – заявила звезда.

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Коротко о знаменитости:

Григорий Чапкис – украинский танцор и хореограф, лауреат трех международных конкурсов, народный артист Украины, судья телевизионного проекта "Танцы со звездами", руководитель "Школы танцев Чапкиса". Был четырежды женат. Четвертая супруга моложе Чапкиса на 51 год – она ровесница его внучки Анны Сафрончик. Грег – его сын от второго брака, младший Чапкис работает хореографом хип-хопа в Сан-Франциско (США).

Напомним:

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Владимир Зеленский приехал на церемонию прощания с Чапкисом. Политик возложил цветы, выразил родственникам артиста свои соболезнования и вскоре уехал.