Гвоздева объяснила, почему на похоронах Чапкиса было мало знаменитостей
После похорон, где попрощались с украинским хореографом и судьей проекта "Танцы со звездами" Григорием Чапкисом, выразила свои соболезнования и танцовщица Илона Гвоздева. Она объяснила, почему на прощальной церемонии было так мало знаменитостей.
Так, по словам Гвоздевой, похороны – это не светское событие. Туда люди должны приходить, когда действительно испытывают потребность попрощаться с человеком, рассказала звезда для ТСН.ua. Хореограф не стала никого осуждать, подчеркнув, что это личное дело каждого.
"Мне кажется, это не какой-то флешмоб или светское событие. Люди должны приходить, когда действительно испытывают потребность попрощаться с этим человеком. У меня есть такая необходимость, потому что я считаю его действительно участником своей творческой жизни и примером для подражания", – заявила звезда.
Коротко о знаменитости:
Григорий Чапкис – украинский танцор и хореограф, лауреат трех международных конкурсов, народный артист Украины, судья телевизионного проекта "Танцы со звездами", руководитель "Школы танцев Чапкиса". Был четырежды женат. Четвертая супруга моложе Чапкиса на 51 год – она ровесница его внучки Анны Сафрончик. Грег – его сын от второго брака, младший Чапкис работает хореографом хип-хопа в Сан-Франциско (США).
Напомним:
как отреагировали на новость о смерти Григория Чапкиса украинские звезды: Леся Никитюк, Наталья Могилевская, Юрий Горбунов и другие;
на похоронах Чапкиса появилась 40-летняя супруга хореографа. Женщина не любит публичности, поэтому предпочитает избегать общения с журналистами.
Чапкис-младший опубликовал фото последних минут прощания со звездным отцом. На Байковое кладбище попрощаться с народным артистом приехали близкие родственники и несколько звездных коллег.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Владимир Зеленский приехал на церемонию прощания с Чапкисом. Политик возложил цветы, выразил родственникам артиста свои соболезнования и вскоре уехал.