Гвоздева о смерти близкого человека: ему 'помогли' умереть

Украинская танцовщица и победительница шоу "Танці з зірками" Илона Гвоздева рассказала о смерти близкого человека – родного брата Руслана.

Артистка призналась, что для нее брат был всегда опорой и защитником, говорится в программе "Зірковий шлях" на канале "Украина". Брат Гвоздевой был старше ее на 4 года и жил в России.

Руслан умер 5 лет назад, когда ему был 31 год. Как утверждает Илона, уйти из жизни ему "помогли". Артистка даже проводила расследование, однако дело не довели до конца, и оно зашло в тупик. По словам Гвоздевой, в заключении о смерти было написано, что он отравился медикаментами, однако она в это не верит.

"Нам кажется, что ему "помогли". Потому что были какие-то общие друзья, у них были какие-то ссоры между собой. Он занимался мебельной фурнитурой. И работал на фирме. Но, честно говоря, он любил играть в казино. Увлекался такими азартными играми. Его нашли сидящим на лавочке, просто будто он как заснул на лавочке на улице. Рядом с ним лежал телефон и часы его. И все", – признавалась Илона.

Как сообщал OBOZREVATEL не так давно Гвоздева стала мамой во второй раз. Через месяц после родов артистка показала свою фигуру поклонникам и назвала, какой у нее вес.