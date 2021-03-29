Гвоздева о "романе" с Остапчуком: муж сильно злился

Украинская танцовщица и победительница шоу "Танці з зірками 2018" Илона Гвоздева заявила, что у них никогда не было романа с телеведущим Владимиром Остапчуком, который приписывали знаменитостям поклонники.

Об этом звезда высказалась в программе "ЖВЛ" (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца). Слухи об "отношениях" пары спровоцировало их участие в украинском шоу "Танці з зірками 2019". Они покинули проект в полуфинале за шаг до победы.

Так, Гвоздевой задали вопрос, что думал о происходящем ее супруг Иван. По словам хореографа, возлюбленный на сплетни реагировал злостно, но "он умел сдержаться и дождаться окончания проекта".

Гвоздева высказалась о "романе" с Остапчуком Скриншот

Коротко о знаменитости:

Илона Гвоздева – известная украинская танцовщица, педагог-хореограф, участница телевизионного талант-шоу "Танцуют все".

26 ноября во прямом эфире канала "1+1" одержала победу в шоу "Танцы со звездами 2018" с шоуменом Игорем Ласточкиным.

В 2019 году Гвоздева боролась за победу с украинским телеведущим Владимиром Остапчуком.

Танцовщица замужем за Иваном Хомячуком. Супруги воспитывают четырехлетнюю дочь Валерию. А во второй раз хореограф стала мамой мальчика, которого назвали Домиником. Имя связано с отдыхом пары в Доминикане, ведь тогда Гвоздева начала подозревать о своем состоянии.

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