Гвоздьова про "роман" з Остапчуком: чоловік сильно злився

Українська танцівниця й переможниця шоу "Танці з зірками 2018" Ілона Гвоздьова заявила, що в них ніколи не було роману з телеведучим Володимиром Остапчуком, який приписували знаменитостям шанувальники.

Про це зірка висловилася в програмі "ЖВЛ" (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця). Чутки про "стосунки" пари спровокувала їхня участь в українському шоу "Танці з зірками 2019". Вони покинули проєкт у півфіналі за крок до перемоги.

Так, Гвоздьовій поставили запитання, що думав про те, що відбувається, її чоловік Іван. За словами хореографині, коханий на плітки реагував злісно, але "він умів стриматися і дочекатися закінчення проєкту".

Гвоздьова висловилася про "роман" з Остапчуком Скриншот

Коротко про знаменитість:

Ілона Гвоздьова – відома українська танцівниця, педагогиня-хореографиня, учасниця телевізійного талант-шоу "Танцюють всі".

26 листопада у прямому ефірі каналу "1+1" здобула перемогу в шоу "Танці з зірками 2018" з шоуменом Ігорем Ласточкіним.

У 2019 році Гвоздьова боролася за перемогу з українським телеведучим Володимиром Остапчуком.

Танцівниця одружена з Іваном Хомячуком. Подружжя виховує чотирирічну доньку Валерію. А вдруге хореографиня стала мамою хлопчика, якого назвали Домініком. Ім'я пов'язано з відпочинком пари в Домінікані, адже тоді Гвоздьова почала підозрювати про те, що вона при надії.

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