'Грузины, что с вами?' Дурнев 'наехал' на грузинский народ из-за возобновления авиарейсов с РФ

В Грузии в пятницу, 19 мая, возобновили авиасообщение с Российской Федерацией, что возмутило не только грузин, но и украинцев. В частности, украинский юморист и ведущий Алексей Дурнев недовольно обратился к грузинскому народу с критикой.

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Артист заявил, что не понимает, как грузины смогли допустить возобновление рейсов со страной-оккупанткой. Свое обращение он записал в Instagram-stories (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Дурнев спросил: "Грузины, что с вами?" Артист возмутился, как люди, которые так много горя испытали из-за россиян, допускают возобновление авиарейсов.

"Уважаемые, сегодня впервые за 4 года самолет российской авиакомпании напрямую прилетел в Тбилиси. Честно, я не понимаю, как такое может быть. Россия дважды нападала на Грузию, дважды аннексировала территорию Грузии", – напомнил украинец.

Он рассказал, что лично знаком с людьми, пережившими на себе российское вторжение и находившимися в городах, где активно велись боевые действия в 2008 году.

"Я не понимаю, что происходит. Вот теперь грузины почему-то позволяют россиянам летать к себе, принимают их. Не понимаю этого", – закончил Дурнев.

Интересно, что россиян в Тбилиси ждал совсем нетеплый прием. Грузины вышли на протест с призывом "Русский воздушный корабль, следуй за кораблем!".

Следует отметить, что решение Грузии уже вызвало жесткую критику со стороны официальных органов Украины и Европейского Союза. Спикер МИД Украины Олег Николенко отметил, что такое решение грузинских властей играет на руку Кремлю.

Как сообщал OBOZREVATEL, в МИД Украины ранее заявили: Кремль затягивает Грузию в соглашение с дьяволом. Ведь решение Владимира Путина отменить российские визы для грузинских граждан и возобновить авиасообщение дается в обмен на замедление евроинтеграции Грузии и ее отказ от введения санкций против РФ.

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