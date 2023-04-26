Россияне взбесились из-за свежего заявления Тамары Гвердцители и потребовали лишить ее гражданства РФ

Грузинская и российская эстрадная певица Тамара Гвердцители после полномасштабного вторжения РФ в Украину отменила все свои концерты в стране-террористке, хотя открыто войну так и не осудила, а затем отправилась в Тбилиси и исчезла с радаров. Спустя более чем год артистка прервала молчание – в сети появилась информация, что она отправляется с гастролями в США. Это не на шутку разозлило россиян, которые, очевидно, считают, что грузинка должна выступать только для них.

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В частности, "недопустимым" поведением исполнительницы возмутились активисты общественного движения "Отцы России", пишут пропагандистские СМИ. Они требуют лишить Гвердцители российского гражданства, которое она получила еще в 2000 году.

Z-патриоты уже обратились в Генпрокуратуру и СК РФ с просьбой рассмотреть вопрос об аннулировании гражданства России народной артистки РФ.

Активисты хотят, чтобы у исполнительницы отобрали российский паспорт и лишили ее возможности зарабатывать в стране-агрессоре.

Анонсированный тур по Америке, который так разозлил россиян, состоится этим летом. В программе – восемь городов. Стоимость билетов колеблется от 75 до 125 долларов. Также Гвердцители объявила цены на корпоративы – от 50 тысяч евро, не включая райдер и трансфер.

Сейчас певица, по инсайдерской информации, решает проблемы со здоровьем, которые у нее возникли после смерти матери. 83-летняя Инна Кофман скончалась в Грузии в октябре прошло года. Стоит отметить, что именно из-за нее артистка отказалась выступать в РФ после начала полномасштабной войны и вернулась в родной Тбилиси. Дело в том, что мама звезды – одесситка. Она очень болезненно переживала события на Родине.

Как писал OBOZREVATEL, другая грузинская певица Нино Катамадзе тем временем активно поддерживает Украину и делает все возможное, чтобы помочь приблизить победу нашей страны. Она приедет с благотворительными концертами в Киев. Читайте эксклюзивное интервью с артисткой о ее позиции и планах на будущее.

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