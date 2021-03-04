Группа "НеАнгелы" распалась после 15-летней карьеры

Популярная украинская группа "НеАнгелы" прекращает свою публичную деятельность после 15 лет существования на сцене.

Об этом на личной странице в Instagram сообщила одна из участниц коллектива Слава Каминская. Она написала трогательный пост, в котором вспомнила все, что они с коллегой Викторией Смеюхой пережили за время работы вместе (чтобы просмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"В горе и в радости, на свадьбах и разводах, в эйфории и в пмс. А, главное, во время двух беременностей – мы всегда были вместе. Это были прекрасные, но иногда такие же тяжелые, 5475 дней... 15 лет, 5 альбомов, более 20 клипов, куча номинаций и статуэток – все на двоих", – написала Каминская.

Слава добавила, несмотря на то, что они с Викторией больше не будут выступать в дуэте – они связаны навсегда. Певица также поблагодарила продюсера группы Юрий Никитина за то, что 15 лет назад поверил в ее талант и дал шанс показать себя на большой сцене.

"НеАнгелы" – уже история. Мне не нравится слово "распались", мы с Викой связаны навсегда, просто дальше мы идем порознь. Из песни слов не выкинешь, "Роман" не пропадет из плейлистов тысяч людей... Спасибо всем, кто был с нами рядом все эти годы. Спасибо Юрию Никитину за то, что 15 лет назад поверил в мой талант и дал шанс показать себя на большой сцене", – подытожила она.

Группа "НеАнгелы": что о ней известно

Это украинская поп-группа, созданная 16 июля 2006 года. Бессменными солистками коллектива были Виктория и Слава, продюсер – Юрий Никитин.

В 2016 году дуэт прошел в полуфинал национального отбора песенного конкурса Евровидение.

Среди самых известных песен группы – "Юра, прости", "Я знаю, это ты", "Роман", "По клеточкам".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинская певица Слава Каминская рассказала, что мошенники от ее имени пишут друзьям и знакомым, и просят перевести деньги на карту.