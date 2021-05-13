Группа KAZKA создала детскую книгу с 'оживающими' персонажами

Популярная украинская группа KAZKA создала детскую книгу "KAZKA.Чарголос", в которой персонажи "оживают" в дополненной реальности. Главный месседж знаменитостей – "Чудеса случаются, когда веришь в себя".

В книге рассказывается о приключениях девочки по имени "Казка" и ее друзей, которые живут в совершенно другом мире, наполненном магией, волшебными существами и прекрасной музыкой. Об этом OBOZREVATEL сообщили в пресс-службе артистов (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

"Наша миссия – подарить сказку каждому. Сквозь призму музыки, любви к Украине и ответственного отношения к жизни", – сказали участники украинской группы.

Отметим, что у книги не только развлекательная миссия, но и экологическая: она учит заботиться об окружающей среде, ответственно относиться к будущему нашей планеты и формировать правильные эко-привычки.

Кроме того, на официальном YouTube-канале KAZKA уже доступны для просмотра первые эпизоды одноименного мультсериала "KAZKA. Таємниця Чарголосу". Он является дополнением к книге и частью "KAZKA Мира". В сериале главная героиня находит еще больше увлекательных приключений и знакомится с новыми историями о героях книги.

Коротко о знаменитостях:

KAZKA – украинская музыкальная группа, исполняющая поп с элементами электро-фолка. С момента создания в 2017 году участники уже успели стать украинской сенсацией, "феноменом", "прорывом года", первой украиноязычной группой, попавшей во всемирный чарт SHAZAM, а также является рекордсменом среди украинских артистов в YouTube.

Напомним, ранее текст песни группы Kazka "Плакала" оказался самым популярным запросом среди российских пользователей поисковика "Яндекс" в течение 2019 года. На втором месте оказался текст композиции "Детство" Rauf & Faik.

Также нашумевший хит "Плакала" украинской группы Kazka перевели на русский. Пользователи бурно отреагировали на кавер-версию. Видео русскоязычной версии хита также опубликовано на YouTube.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее: