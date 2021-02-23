Украинская песня набрала более 360 млн просмотров на YouTube

Украинская песня "Плакала" группы Kazka впервые набрала более 360 миллионов просмотров на YouTube. Клип на трек был опубликован 25 сентября 2018 года.

Отметим, что композиция стала популярна не только в Украине, но и в других странах мира. Соответствующее видео размещено на YouTube-канале (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Так, в первые недели после публикации песня "Плакала" набрала более шести миллионов просмотров.

В 2018 году KAZKA выпустила свой альбом "KARMA", в который и вошел хит "Плакала". Завоевать первую позицию композиции удалось на шестой неделе после появления в хит-параде.

Довольно скоро коллектив стал популярным далеко за пределами Украины – "Плакала" долгое время возглавляла чарты России, Болгарии, Молдавии и других стран, звучала в зарубежных радиоэфирах.

Ранее текст песни группы Kazka "Плакала" оказался самым популярным запросом среди российских пользователей поисковика "Яндекс" в течение 2019 года. На втором месте оказался текст композиции "Детство" Rauf & Faik.

Нашумевший хит "Плакала" украинской группы Kazka перевели на русский. Пользователи бурно отреагировали на кавер-версию. Видео русскоязычной версии хита также опубликовано на YouTube.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее хит "Плакала" украинской группы KAZKA возглавил музыкальный чарт российского канала "МузТВ", что страшно разозлило российских слушателей. Многие пользователи сети возмутились тому, что российский хит-парад возглавляет песня на украинском языке.

Примечательно, что это не первый триумф украинской группы KAZKA в чарте "МузТВ". В прошлый раз их победа также вызвала негодование у российской аудитории.

Помимо этого, нашумевшую композицию оценили слушатели по всему миру: песня "Плакала" ранее попала в топ престижного мирового рейтинга Shazam, где до сих пор держится на лидерских позициях.