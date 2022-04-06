Группа Kalush Orchestra выступит на Евровидении в новом составе

У представителей Украины на Евровидении 2022, рэп-группы Kalush Orchestra произошли изменения в составе. Новым участником коллектива стал экс-солист "Сальто Назад", вокалист Саша Таб.

Группа уже отправилась в тур-поддержку Украины, чтобы собрать средства на восстановление городов после победы в войне с Россией. Об этом сообщили в официальном Instagram "Суспільного" (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

В составе Kalush Orchestra Таб заменил бэк-вокалиста Джонни Дивного. Такой компанией группа уже выступила во Львове и Израиле, а всего через месяц отправится в Турин на международный конкурс.

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"Саша Таб, известный как фронтмен группы "Сальто назад", заменил бэк-вокалиста Kalush Orchestra Джонни Дивного и уехал с группой на концерт Israel Calling 2022", – говорится в сообщении.

Примечательно, что вокалист в составе группы "Сальто назад" в 2017 году попытался показать себя на престижном песенном конкурсе и покорить национальный отбор с песней "О, мама".

Однако тогда коллектив занял 6-е место, а Украину в Киеве представили "О.Torvald".

"Интересно, что судьба все-таки привела меня петь на Евровидении песню о маме", – написал он в своем Instagram.

Как известно, уже 10 мая музыканты впервые выступят в полуфинале песенного конкурса под шестым номером. Они исполнят композицию "Стефания", посвященную маме фронтмена Олега Псюка.

Как сообщал OBOZREVATEL, несмотря на хорошие прогнозы букмекеров, продюсер Игорь Кондратюк не уверен в победе Kalush Orchestra. Он считает, что украинцам точно гарантирована победа в зрительском голосовании.