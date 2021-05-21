Группа Go_A восхитила ярким номером на Евровидении 2021 мировые СМИ

Мировая пресса бурно обсуждает выступление украинской группы Go_A в первом полуфинале музыкального конкурса Евровидения 2021. Так, многие прогнозируют, что украинцы имеют неплохие шансы на победу в гранд-финале.

Издание Telegragh с восторгом описывает выступление украинской группы. По словам редакции, "это было незабываемо, и в этом также была боль – песня вдохновлена музыкальной традицией района вокруг Чернобыля". Об этом передает BBC.

Как пишет The Guardian, Украина представила песню с "несомненно быстрым ритмом на Евровидении".

"Это техно-переосмысление веснянки, традиционной песни, которую поют во время весенних народных обрядов", – пояснили в издании.

Редакция добавила, что солистка группы Екатерина Павленко имеет "пронзительный голос, который сочетается с быстрым свистом".

"Темп песни постепенно растет и должен понравиться тем, кто предпочитает слушать нидерландских хардстайл-диджеев", – отметили в издании.

Журналист Sydney Morning Herald и вовсе назвал группу Go_A своими любимцами. По его словам, он бы отдал 12 баллов именно украинцам.

"Просто посмотрите на эту вдумчивую глыбу в стиле хай-энерджи из Восточной Европы. И с текстом об ухудшении окружающей среды (или что-то такое). Эта песня, похоже, основывается на украинской народной песни из Чернобыльского региона. Это вас бы просто убило в каком-то готском клубе", – сказал журналист.

Журнал The Sun посвятил выступлению украинских исполнителей целую статью под названием "Кто такие конкурсанты от Украины Go_A". В ней издание подробно рассказало о группе и их песни.

Стоит отметить, что по данным букмекеров, шансы Украины одержать победу в конкурсе составляют 9% – пятое место. Так, журнал The Week написал, что "вторая по величине страна в Европе поднялась на несколько ступенек после звездного выступления в полуфинале".

"Название группы Go_A означает "возвращение к корням" и является "сочетанием английского слова "go" с греческой буквой "альфа", что символизирует начало всего", – добавляет издание.

Журнал напоминает, что Украина заслужила хорошую репутацию у зрителей Евровидения, дважды выиграв главный трофей, хотя участвовала только 16 раз.

Где состоится финал Евровидения 2021

22 мая состоится гранд-финал конкурса, в ходе которого определится победитель Евровидения 2021. Кроме победителей полуфиналов, за главный кубок поборются представители стран-основательниц Евровидения: Великобритании, Франции, Германии, Испании и Италии, а также хозяева этого года – Нидерланды.

Группа Go_A сделала Украину рекордсменкой Евровидения

Наша страна стала единственной, представители которой всегда становились финалистами конкурса. Сейчас общее количество попаданий украинцев с полуфинала в финал – 16 раз. И этот рекорд точно не будет побит в ближайшие 17 лет.

Песенный конкурс Евровидение – конкурс эстрадной песни среди стран-членов Европейского вещательного союза. Владельцем всей интеллектуальной собственности, производящейся в рамках конкурса, также является Европейский вещательный союз.

Все подробности первого полуфинала конкурса Евровидение 2021 – читайте тут.

Все подробности второго полуфинала конкурса Евровидение 2021 – читайте тут.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, во вторник, 18 мая, на музыкальном конкурсе Евровидение 2021 в Роттердаме, Нидерланды, выступила украинская группа Go_A с песней SHUM. Они поразили всех своим исполнением и ярким шоу – зал аплодировал стоя.