Группа 'Гайдамаки' представит сингл на лирик-видео 'Эльдорадо'

"Эльдорадо" – первый сингл из альбома "Триумф Слова", созданный Гайдамаками на стихи поэтов "Расстрелянного возрождения".

В песне "Эльдорадо" использована поэзия Олексы Влизько, расстрелянного в 1934 году оккупационными коммунистическими властями в Киеве по сфабрикованному обвинению в принадлежности к мифической террористической организации. Олекса является одним из самых молодых представителей "Расстрелянного возрождения" (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

Александр Ярмола, Гайдамаки, о поэзии Олексы Влизько и песне "Эльдорадо":

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"Для меня это история, рассказанная поэтом, уже видевшим, что гайки закручиваются, жить становится труднее, приближаются страшные времена. Видимо, он находил разрядку для себя, сочиняя эти стихи. Песня "Эльдорадо" составлена из двух стихотворений: "Баллада о близоруком Эльдорадо" и "Баллада об окончательно близоруком Эльдорадо". Эти два стихотворения очень похожи, там некоторые строки повторяются. И, собственно, эта песня – сказка об искателях Эльдорадо, искатель другой жизни, которая была написана в те времена, когда автор понимал, что его жизнь не будет продолжительной".

Лирик видео на песню "Эльдорадо " создала Наталья Перчишена, ранее работавшая над видеорядом для концертных выступлений группы Гайдамаки.

Обложка сингла Эльдорадо – работа современного украинского художника Виталия Кравца из серии Краевид. Гайдамаки обратились к художнику в поисках визуализации альбома "Триумф Слова" и нашли общее видение всего проекта. Поэтому обложками второго сингла и альбома "Триумф Слова" тоже будут работы Виталия из этой серии.

Виталий Кравец о серии работ "Краевид": "Перепаханая техникой земля нашей страны, жирная глина перемешанная с телами и смазкой, иссеченные деревья, словно есть, торчат из ее тела, изнасилованного, но живого. Живого, потому что мы отдали слишком большую цену, чтобы просто попрощаться с ним."

Виталий Кравец работает с живописью, графикой, театральным искусством и кино. Его работы были представлены на выставках по Украине, Польше, Италии, Франции, Турции, США. Произведения хранятся в частных собраниях в Украине и за границей. Его проект "Анатомия Беспозвоночных" был номинирован на премию имени Тараса Шевченко.

Музыку к песне написали музыканты группы Гайдамаки – басист Алексей Курбаков, предложивший базовый риф, и вокалист Александр Ярмола, возложивший на него поэзию и придумавший мелодию. Аранжировали вместе. По стилю вышло сочетание поэзии с элементами хипхопа и сальсы, выдержанное в типично "Гайдамацком" стиле.

Запись альбома проходит в киевской "Пропеллер Студио". Альбом "Триумф Слова" будет состоять из 10 песен, его презентуют в октябре 2023. Проект будет реализован при поддержке Украинского Культурного Фонда.