Группа 'Антитела' едва не попала в ДТП в Париже из-за недоброжелателей: возможно, виноваты соседи-россияне из гостиницы

Известная украинская группа "Антитела" едва не попала в ДТП после своего выступления в Париже. Музыканты возвращались домой на своем автобусе для туров, как вдруг у транспортного средства отлетело колесо. Только благодаря мастерству водителя, как рассказали звезды, их бус не перевернулся и даже довольно удачно остановился. В обратном случае последствия могли быть трагическими.

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Как выяснили позже артисты, кто-то поспособствовал тому, чтобы группа попала в аварию. Подробностями представители коллектива поделились на своей официальной странице в Instagram (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Когда тебе во время выступления в Париже выкрутили гайки на колесе турового авто. Когда на скоростном европейском автобане качающимся колесом полностью срезало болты, и колесо, отпав, зависло на тормозном диске, нарезая металлическую стружку. Только благодаря водительскому мастерству микроавтобус с командой в этот момент не перевернулся, и даже удачно остановился перед событиями, которые имели бы тяжелые последствия. В эти моменты ты понимаешь, что бдительность во время войны нельзя ослаблять никогда, потому что враг может быть повсюду", – поделились музыканты.

Пришлось вызывать дорожные службы, а далее – ремонт и оценка повреждений. Специалисты обнаружили царапины при попытке выкрутить свежевыкрашенные диски и гайки на колесах.

Артисты не исключают, что в этом могут быть замешаны соседи-россияне из гостиницы, в которой они остановились в Париже.

"Не знаем кого "благодарить" – соседей-москалям в отеле, которые возможно пришли тихонько послушать наш концерт, или просто неравнодушным "поклонниками" нашей деятельности и творчества в Париже, но главное, что все нормально! Все переживем!" – резюмировали знаменитости.

Ранее OBOZREVATEL писал, что известный украинский актер Остап Ступка устроил аварию в Голосеевском районе Киева. Следователи установили, что артист в состоянии алкогольного опьянения выехал на встречную полосу и въехал в припаркованный автомобиль, где за рулем сидел 38-летний водитель. Потерпевшего срочно госпитализировали с серьезными травмами.

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