Грозило 6 месяцев за решеткой: звезду 'Один дома' признали невиновным по делу об эскорте

Звезду фильма "Один дома" Дэниела Стерна признали невиновным по делу, связанному с вовлечением в проституцию. Прокуратура отклонила обвинения после инцидента, произошедшего в декабре 2025 года в Калифорнии.

Как сообщает People, 68-летнему актеру грозило до шести месяцев заключения и штраф в размере до 1000 долларов, однако дело было закрыто после выполнения им необходимых условий.

Стерна обвиняли в привлечении или согласии на занятие эскортом. Представитель прокуратуры объяснил решение стандартной процедурой для подобных правонарушений.

"Подсудимый сделал то, что должен был сделать. Он закончил курс обучения и заслужил освобождение. Это наше стандартное решение по первым правонарушениям, связанным с проституцией", – заявили в прокуратуре.

Адвокат актера Блэр Бэр также подтвердил его невиновность. По его словам, "дело было закрыто без права на повторное рассмотрение, как и должно было быть с самого начала, и мы очень довольны".

Инцидент произошел в мотеле города Камарильо, США. Представитель окружного прокурора Джои Буттитта сообщал, что Стерна наказали на месте и отпустили. Впоследствии ему официально предъявили обвинения, а предъявление должно было состояться в январе.

Актера задержали при попытке воспользоваться эскорт-услугами в разгар рождественского сезона. При этом правоохранители не проводили арест и не делали фото для досье, ограничившись штрафом.

Скандал повлиял и на карьеру Стерна. Сообщалось, что он получил роль второго плана в ситкоме ABC "Вы хотите детей?", однако покинул проект после выдвижения обвинений. Впоследствии сериал переназначил актера на другую роль.

Справка. Дэниел Стерн наиболее известен по роли Марва – одного из "мокрых бандитов" в рождественской комедии "Один дома". В последние годы он отошел от активных съемок: живет на ранчо в Калифорнии, занимается скульптурой и фермерством.

