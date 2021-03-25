Гросу ответила хейтерам по поводу пластики груди

Популярная украинская певица Алина Гросу нарвалась на критику в сети по поводу того, что она якобы сделала пластику груди. Знаменитость решила показать хейтерам фото, на котором ей всего 12 лет и у нее уже тогда были большие формы.

Соответствующий снимок артистка опубликовала на странице в Instagram-stories (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца), надеясь, что "больше разговоров на эту тему не будет".

Так, Гросу разместила кадр, который был сделан еще в 2008 году. На нем видно, как певица позирует в облегающем костюме медсестры, засветив пышную грудь на камеру.

"Дорогие мои, зайчики и котики, обращаюсь к вам касательно пластики груди и других частей тела. Алине тут 12. Надеюсь, вы съедите это и уйметесь", – подписала фото звезда.

Алина Гросу – украинская певица, которая работает в стилях танцевальная музыка и поп-рок. Впервые на украинской сцене появилась в 4-летнем возрасте.

Ранее певица продемонстрировала новый имидж – она стала брюнеткой. Результатами смелого перевоплощения исполнительница поделилась на своей странице в сети.

Как сообщал OBOZREVATEL, Алина Гросу взбудоражила поклонников пикантными фото, на которых засветила большую грудь. На них певица позировала в черном комбинезоне.