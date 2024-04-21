Греческий принц Николаос и принцесса Татьяна шокировали новостью о разводе после 14 лет брака

Принц и принцесса Греции – Николаос и Татьяна – объявили о расторжении брака после 14 лет совместной жизни. Новость стала шокирующей, ведь в своих соцсетях оба королевских представителя всегда транслировали искренность и любовь друг к другу.

Причину развода пара не рассекретила, но стало известно, что в дальнейшем они останутся друзьями. Об этом объявили на официальной странице Греческой королевской семьи.

"Принц Николаос и принцесса Татьяна после четырнадцати лет совместной жизни решили расторгнуть свой брак. Оба выражают тяжесть этого решения, глубокую благодарность и уважение, которое они испытывают друг к другу, а также любовь, с которой они шли все эти годы. Эти же ценности уважения и понимание лягут в основу их отношений в будущем, отношений глубокой и искренней дружбы. Они будут продолжать жить и активно работать в Греции, где оба чувствуют себя как дома. Семья всегда будет рядом с ними", – говорилось в сообщении.

Принцесса Татьяна на 11 лет младше 54-летнего принца Николаоса. За 14 лет брака у них не родилось ни одного наследника, но в 2021 году принцесса Татьяна сообщала, что счастлива иметь звание тети: "Быть тетей – одно из величайших благословений в моей жизни. Мои племянница и племянник приносят столько радости и счастья всем в нашей семье. Они мудры не по годам и одни из лучших учителей, которые постоянно учат меня чему-то новому".

Пара поженилась 25 августа 2010 года в соборе Айос-Николаос на острове Спеце в Греции. Хотя свадьбу называли событием года, но имело оно более или менее спокойное празднование, среди гостей которого были кронпринцесса Виктория и принц Швеции Даниэль, будущие король Испании Филипп VI и королева Летиция и будущие король Нидерландов Виллем-Александр и королева Максима.

Невеста тогда надела белое фатиновое платье с открытыми плечами и накидку. Ее голову украшала аутентичная тиара королевы Греции Анны-Марии. Принц Николас предстал в сером смокинге с белой рубашкой и голубым галстуком.

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