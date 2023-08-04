Гражданка РФ попросила помощи у Тинькова, но он отправил ее к Путину: россияне в истерике из-за последствий своего молчания

Россияне истерически разгоняют историю о "бездушном" миллиардере Олеге Тинькове, который отказался от российского гражданства и всех связей с государством-террористом из-за войны в Украине. Поводом стала просьба гражданки РФ помочь ее сыну, которому в ее стране не могут оказать помощь.

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Экс-глава совета директоров Тинькофф Банка справедливо отправил россиянку просить помощи у ее любимого вождя Путина и обзавелся хейтерами. Пророссийские паблики резко "переобулись" и начали критиковать Тинькова за то, что он не захотел репостить ее сбор (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

В комментариях одна из подписниц банкира попросила его распространить новость о ее больном сыне. В ответ Тиньков послал женщину просить помощи у больниц и Путина, каждый раз заявляющего о своей поддержке медицины в РФ.

Подписчица призналась, что в России никто им помочь не может, и продолжила давить на жалость. Однако миллиардер посоветовал ей проявить гражданскую позицию и строить страну, где детям действительно будут помогать.

Также Тиньков напомнил, что ее молчаливая позиция, как и многих других россиян, только побуждают Путина тратить государственные средства на терроризм в Украине.

"На войну у него деньги есть, платить по 200 тысяч оркам и зекам – тоже, а лечить детей и больных раком вы вечно ко мне побираетесь. Что-то не логично. Задумайтесь", – резюмировал Тиньков.

Россияне, резко осознавшие последствия своего молчания и изоляцию от помощи мира, устроили истерику. Те паблики, которые раньше маркировали антивоенно настроенных людей "иноагентами" и врали об Украине, встали на защиту "несчастной мамы", которая, по их словам, нигде не писала о поддержке Путина.

Граждане страны-террористки, своим молчанием и налогами поддерживающие убийства украинцев, вдруг решили, что имеют моральное право надеяться на помощь из-за границы просто потому, что попросили.

Кроме этого, миллиардера упрекнули, что не так давно он сам боролся с тяжелым диагнозом, и начали вбрасывать, мол, почему он не построил достойное государство.

"Неужели трудно сделать репост?" "Его же не деньги попросили дать", "Сделать репост – это неподъемное действие для влиятельного человека", – высказались комментаторы, которые еще помнят цензурные слова.

Как писал OBOZREVATEL, Тиньков заявил, что у него больше не осталось ничего в России. Олигарх добавил, что не намерен зарабатывать в стране, развязавшей войну, и пожелал победы Украине.

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