Грабители с оружием напали на британскую группу спустя 10 минут после начала тура в США: музыканты показали видео

Британскую инди-группу Sports Team ограбили под дулом пистолета после того, как артисты начали свой концертный тур в США. К тому времени прошло всего 10 минут, как его члены отправились в турне, но из-за остановки в кафе "Старбакс" музыканты потеряли личное имущество.

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Грабители во вторник, 3 декабря, утром напали именно на гастрольный фургон группы в Калифорнии. Как пишет CNN, хотя у артистов произошла такая обидная ситуация, они все одного смогли сыграть свой первый концерт в рамках турне и выступать дальше.

Sports Team опубликовал в Instagram видео того, что происходило в тот момент и подробнее рассказал об инциденте. На кадрах видно, как мужчина в черном худи "крутится" вокруг белого микроавтобуса.

"Только что ограбили под дулом пистолета через 10 минут после начала тура по США. Остановился выпить кофе. Прибегает мужчина и говорит, что какие-то парни разбивают фургон. Я выбежал, чтобы остановить их, и увидел ребят в масках, которые обыскивали фургон. Начал кричать, а они вытащили пистолет. Полиция ответила: "Напишите заявление онлайн". Потеряли много личных вещей, но инструменты не забрали, поэтому едем в Сакраменто играть сегодня вечером. Они могут забрать наши приставки Nintendo, но они никогда не смогут забрать нашу способность играть рок-песни об автострадах", – сообщили в группе и добавили, что это дико.

У трех из шести участников группы украли паспорта, у других забрали камеры, ноутбуки, наушники и другие вещи.

Фронтмен Sports Team и гитарист Генри Янг рассказал, что концерт в Сакраменто, штат Калифорния, все же прошел по плану, несмотря на то, что все участники были "весьма шокированы".

Группа Sports Team была создана в 2016 году, однако дебютный мини-альбом Winter Nets вышел в январе 2018 года. Его участники познакомились во время учебы в Кембриджском университете, кроме Дьюдни, учившегося в Бристольском университете.

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