Go_A вошла в топ-3 фаворитов букмекеров на Евровидении 2021

Украинская группа Go_A, которая в этом году будет представлять Украину на песенном конкурсе Евровидение 2021, заняла третью позицию в прогнозах букмекеров касательно первого полуфинала конкурса. На первом места оказалась Мальта, а на втором Кипр.

Данные с соответствующим прогнозом были размещены на сайте Eurovisionworld (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы). Так, если верить прогнозам букмекеров, то Украина на 3 месте имеет 94 процента на победу. У Мальты и Кипра соотношение оказалось равным – 95 процентов.

Кроме того, в первой десятке претендентов на победу также оказались: Литва, Россия, Швеция, Норвегия, Хорватия, Азербайджан и Бельгия.

Напомним, что группа Go_A представит Украину на песенном конкурсе с песней "Шум". Изначально артисты должны были представлять Украину на Евровидении 2020 с песней "Соловей". Однако мероприятие было отменено из-за пандемии коронавируса.

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, где смотреть и во сколько начало первого полуфинала Евровидения 2021. В этом году 65-й ​​международный песенный конкурс состоится в Роттердаме. После победы Дункана Лоуренса с песней Arcade в 2019 году, именно эта страна получила право быть хозяйкой конкурса.