Горянский приехал в Мариуполь со спектаклем, чтобы успокоить горожан: полные залы, никакой паники

Популярный украинский актер Владимир Горянский сегодня, 14 февраля, побывал с гастролями в прифронтовом Мариуполе. По словам народного артиста Украины, в городе, который граничит с зоной Операции объединенных сил, накануне возможного так называемого "российского вторжения" нет "никакой паники".

Об этом сообщает пресс-служба знаменитости. Горянский похвалил горожан за мужество и спокойствие, порекомендовав другим украинцам брать с соотечественников пример.

По наблюдениям актера, в центре города люди катаются на катке, мамы гуляют с колясками, играют дети. Несмотря на большое количество пугающих новостей, жители продолжают сохранять спокойствие.

"Думаю, киевлянам, да, и жителям других городов нужно брать пример. Главный наш враг – страх и паника. Можно самому себя так напугать, что никакие вторжения уже не понадобятся. Наш главный помощник – спокойствие", – прокомментировал Горянский.

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Актер приехал в Мариуполь вместе со своей коллегой Олесей Жураковской ко Дню святого Валентина, чтобы воплотить на сцене главные роли в комедии "Муж моей жены".

"Сегодня вечером два спектакля. Полные залы. Никакой паники", – отметил знаменитость.

Также он добавил, что главным тормозом творческой деятельности считает коронавирус и проблемы со здоровьем, которые продолжают "атаковать" Украину.

Коротко о знаменитости:

Владимир Горянский – 62-летний советский и украинский актёр и телеведущий, Народный артист Украины. Популярные кинопроекты: "Хочу ребенка", "Хозяйка", "Усадьба" и другие.

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