Горбунов рассказал о двух невероятных сюрпризах от Осадчей

Любовь Блажко Люди 13:37, 26.03.2021 Обновлено: 13:37, 26.03.2021

Популярный украинский телеведущий Юрий Горбунов признался, что в его жизни было два самых запоминающихся сюрприза – новость супруги о беременности и вечеринка в честь 45-летия.

Подробнее о приятных воспоминаниях знаменитость рассказал в своем интервью "Телеграфу". По его словам, рождение сына Ивана – самое долгожданное и счастливое событие в жизни.

Но жена Екатерина любит и умеет делать грандиозные сюрпризы, поэтому свой 45-летний юбилей артист запомнит надолго.

"Мы поехали на дачу, и уже было поздно, вокруг темно. "Она говорит: "Нам надо заехать на дачу, а потом мы поедем в ресторан". И мы заезжаем на дачу… А она собрала там всех моих друзей, и они, когда зажегся свет, выскочили из-за кустов и стали петь: "Happy birthday!" Мы гуляли до утра. И это как в голливудском кино, когда внезапно сюрприз имениннику. Было круто", – вспомнил тот день телеведущий.

Юрий Горбунов – украинский телеведущий и актер. Заслуженный артист Украины. С 2000 по 2006 год работал на Новом канале. Вел развлекательные программы "Подъем", "Улыбнитесь, вас снимают", "Готов на все", "Один за всех", "Теперь ты в армии", "Вопросы для чемпионов".

В июне 2006 года перешел на телеканал "1+1", где продолжает работать и сейчас.

Как сообщал OBOZREVATEL, Поляковой устроили шумную вечеринку-сюрприз по поводу 37-летия. Среди гостей можно было увидеть Машу Ефросинину, Лесю Никитюк, Соню Плакидюк, Екатерину Кухар и Дашу Астафьеву. Именно они и организовали торжество для близкой подруги.

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