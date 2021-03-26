Горбунов розповів про два неймовірних сюрпризи від Осадчої

Любов Блажко Люди 13:37, 26.03.2021 Оновлено: 13:37, 26.03.2021

Популярний український телеведучий Юрій Горбунов зізнався, що в його житті було два найбільш пам'ятних сюрпризи – новина дружини про вагітність і вечірка на честь 45-річчя.

Детальніше про приємні спогади знаменитість розповів у своєму інтерв'ю "Телеграфу". За його словами, народження сина Івана – найдовгоочікуваніша і найщасливіша подія в житті.

Але дружина Катерина любить і вміє робити грандіозні сюрпризи, тому свій 45-річний ювілей артист запам'ятає надовго.

"Ми поїхали на дачу, і вже було пізно, навколо темно."Вона говорить: "Нам треба заїхати на дачу, а потім ми поїдемо в ресторан". І ми заїжджаємо на дачу... А вона зібрала там всіх моїх друзів, і вони, коли спалахнуло світло, вискочили із кущів і стали співати: "Happy birthday!" Ми гуляли до ранку. І це як в голлівудському кіно, коли раптово сюрприз іменинникові. Було круто", – згадав той день телеведучий.

Юрій Горбунов – український телеведучий і актор. Заслужений артист України. З 2000 по 2006 рік працював на Новому каналі. Вів розважальні програми "Підйом", "Посміхніться, вас знімають", "Готовий на все", "Один за всіх", "Тепер ти в армії", "Питання для чемпіонів".

У червні 2006 року перейшов на телеканал "1+1", де продовжує працювати і зараз.

Як повідомляв OBOZREVATEL , Поляковій влаштували гучну вечірку-сюрприз з приводу 37-річчя. Серед гостей можна було побачити Машу Єфросиніну, Лесю Нікітюк, Соню Плакидюк, Катерину Кухар і Дашу Астаф'єву. Саме вони і організували свято для близької подруги.

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