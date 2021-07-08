Голые молодожены отправились в нудистский город на медовый месяц. Фото

Молодожены Артур и Луана, которые любят ходить полностью обнаженными, решили посетить популярный Кап-Д'ай (Франция) и провести там романтический медовый месяц. В этом городе на берегу Средиземного моря людям разрешено жить без одежды.

В таком виде они могут посещать банки, супермаркеты, рестораны, парикмахерские, пекарни и другие заведения. Об этом пишет издание Daily Star (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Ежегодно Кап-Д'ай принимает более 50 тысяч туристов со всего мира, большинство из них французы, бельгийцы, немцы, итальянцы, американцы, голландцы и канадцы.

По словам Артура и Луаны, они хотят искать новые впечатления, поэтому отправились именно в это место. Кроме того, пара зарабатывает 56 тысяч фунтов стерлингов на платформе OnlyFans, обмениваясь видео и снимками со своих нудистских путешествий.

"Город был избран столицей секса, и этот опыт стоит того, чтобы начать брак с приключений и новых вещей", – отметила пара.

К слову, в Кап-Д'ае публичный секс запрещен. За это туристов могут оштрафовать на сумму до 15 тысяч евро.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в сети показали пару, которая путешествует по миру и делает откровенные снимки полностью обнаженными. Из-за этого количество подписчиков в их Instagram начало расти.