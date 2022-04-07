Тарас Тополя рассказал о реакции продюсера 'Мумия Тролля' на фразу, что Россия уничтожает Украину

Лидер группы "Антитела" Тарас Тополя, который вместе с коллегами с первых дней войны стал на защиту родного Киева, рассказал, как в первые дни войны пытался связаться с продюсером группы "Мумий Тролль" Леонидом Бурлаковым и донести ему правду о ситуации в Украине. Последний, в свою очередь, никак не реагировал и даже удалил его комментарий.

В комментарии Gazeta.ua Тополя подчеркнул, что до войны гостил у Бурлакова в России. Он тогда организовывал концерты в Москве и Петербурге, собирал творческий кластер на наших выступлениях.

"Написал ему на третий или четвертый день полномасштабной войны, потому что увидел, что он молчит. У нас здесь третий день уничтожают украинский народ, а у него на странице фотки с концерта Земфиры. У него войны нет. Я ему написал в комментариях несколько слов, которые испытывал на тот момент. Он сразу их удалил", – вспомнил певец.

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Тополя также рассказал, что давно не ведет диалогов с "фанатами России".

"Была попытка поговорить в первые дни войны. Тогда вся страна пыталась донести до россиян, матерям военнослужащих всю трагедию, которая происходит у нас. Что это действительно война. Поняли, что это безнадежно", – подчеркнул артист.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Тополя рассказал о случае, когда его жизнь "висела на волоске". По словам музыканта, он избежал смерти на фронте только из-за банального опоздания.