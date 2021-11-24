Голоса умерших звезд использовали в социальном ролике о раке. Видео

Компания Pancreatic Cancer UK выпустила четырехминутный социальный ролик под названием "Потерянные голоса: помогите нам прорваться сквозь тишину", в котором использовали голоса умерших знаменитостей. Он был создан для того, чтобы повысить осведомленность о последствиях рака.

В клипе используются голоса актеров Алана Рикмана, Патрика Суэйзи, Джона Херта и певицы Ареты Франклин, пишет Yahoo News. Ролик создали в рамках кампании по пожертвованию, чтобы помочь важным исследованиям, посвященным темам смертоносных форм распространения рака.

Компания подчеркивает, что сделали это, чтобы отметить, насколько сложно диагностировать болезнь. Голоса умерших звезд взяли из отрывков разных шоу и интервью, сопроводив анимацией.

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К слову, голоса именно этих знаменитостей взяли потому, что они умерли от рака поджелудочной железы. Однако там показали и других звезд, среди них Руби Вакс и Оливия Уильямс, которые пережили болезнь.

"Когда меня попросили стать послом по раку поджелудочной железы в Великобритании, я волновалась, что я недостаточно известна, чтобы собрать значительную сумму денег. Стало ясно, что все действительно известные больные мертвы. Этот факт расстроил меня, когда я просмотрела список великих певцов, актеров и ученых, которые слишком рано погибли", – сказала Оливия Уильямс.

Генеральный директор Apple Стив Джобс также переболел раком. В 2003 году у него был диагностирован рак поджелудочной железы, после чего ему была проведена операция, в ходе которой раковую опухоль удалили, но его здоровье было подорвано.

"Я даже не знал, что такое поджелудочная железа. Врачи сказали мне, что это почти наверняка неизлечимый вид рака", – сказал Джобс.

Супруга умершего в 2016 году актера Алана Рикмана Рима Хортон отметила, что за четыре десятилетия не увидела "почти никакого улучшения" в прогнозах по этой болезни.

"Трудно выразить словами, насколько поистине ужасен рак поджелудочной железы, и я думаю, что это значительная часть того, почему им пренебрегают – почему за 40 лет мы почти не увидим каких-либо улучшений в чьих-либо шансах на выживание", – сказала она.

Справка.

Рак поджелудочной железы – это совокупность злокачественных опухолевых заболеваний, которые были обнаружены в данном органе. В 80% случаев диагностируется карцинома поджелудочной железы, КПЖ.

Видео можно посмотреть по ссылке тут.

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