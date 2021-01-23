"Голос країни": лучшие выступления за все сезоны шоу. Видео

В воскресенье, 24 января, на телеканале "1+1" стартует 11 сезон самого масштабного музыкального шоу "Голос країни", целью которого является поиск талантливых вокальных исполнителей. Путем кастингов и испытаний в проекте выбирают лучший голос народа.

В связи с этим OBOZREVATEL собрал самые яркие выступления участников за все сезоны шоу. К слову, среди них номера TAYANNA и Александры Зарицкой (KAZKA), которые сделали успешную певческую карьеру после "Голоса країни" (чтобы просмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Священник Александр Клименко в седьмом сезоне шоу на этапе слепых прослушиваний исполнил песню "Материнська любов". Его выступление покорило украинцев и судей шоу. Отметим, что мужчина стал победителем "Голосу країни-7".

Одним из самих сильных и ярких было также выступление Индиры Едильбаевой из города Алматы (Казахстан). Для слепых прослушиваний в 10 сезоне "Голосу країни" девушка выбрала песню "Мелодія" группы THE HADRKISS. Мощный вокал и эмоциональное выступление помогли ей развернуть все четыре кресла.

Участница пятого сезона "Голос країни" Татьяна Решетняк, которая сейчас выступает под псевдонимом TAYANNA, исполнила на сцене шоу песню "Край, мій рідний край". К слову, ее наставником в проекте был продюсер Алексей Потапенко (Потап).

На слепых прослушиваниях в 10 сезоне "Голосу країни" участник Сергей Асафатов покорил зрителей и тренеров, исполнив легендарный хит группы "Бумбокс" – "Вахтерам". Выступление вокалиста с интересным тембром развернуло кресла трех наставников шоу и в сети уже набрало 2 млн просмотров.

Константин Дмитриев исполнил песню Hello в первом эфире шестого сезона "Голосу країни" на этапе слепых прослушиваний. Вокалист покорил наставников шоу и зрителей сильным голосом. К слову, видео с выступлением мужчины набрало в сети уже более 6 млн просмотров.

В список лучших выступлений можно отнести номер Александры Зарицкой, которая сейчас является солисткой популярной группы KAZKA. На слепых прослушиваниях в 4 сезоне "Голосу країни" она исполнила песню Price tag.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее руководитель управления стиля Ольга Слонь подробно описала образы звездных тренеров шоу "Голос країни-11", премьера которого состоится уже 24 января в 21:00.