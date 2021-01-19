Стилисты раскрыли секреты образов тренеров на шоу 'Голос країни-11'

Руководитель управления стиля Ольга Слонь подробно описала образы звездных тренеров шоу "Голос країни-11", премьера которого состоится уже 24 января в 21:00.

В новом сезоне знаменитости появятся в очень интересных нарядах. Об этом сообщили в пресс-службе телеканала "1+1".

Для украинской певицы образ создала дизайнер Катя Сильченко. Так, цвет спелой оливы будет в тренде этой весной. Платье, которое выбрала певица, выполнено из эко-кожи. Кроме того, некоторые элементы в образе Кароль придумала сама – она застегнула серьги на бедрах.

Певица выбрала черный костюм-клеш в стиле диско и короткий черный топ. А из украшений отдала предпочтение серебристым цепочкам на шее, широкому браслету и кольцу.

Украинский певец отдал предпочтение классике и сдержанности. Так, он появится в классическом черном костюме. Украсит образ черная рубашка с узором и платок-паше. Также знаменитость надел браслеты-цепи и кольцо.

Украинский артист выбрал наряд из коллекции Вирджила Абло "Предупреждение о торнадо". Певец появится перед зрителями в модном жакете с дырками.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее победителем 10-го сезона проекта стал Роман Сасанчин из команды Тины Кароль.