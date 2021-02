"Голос країни-11": смотреть шестой выпуск онлайн

В воскресенье, 28 февраля, на телеканале "1+1" стартовал шестой выпуск популярного вокального шоу "Голос країни-11".

Так, первым на сцене появился Денис Потреваев, который был участником четвертого сезона шоу. Он исполнил песню "All bу my self" певицы Celine Dion. Своим невероятным голосом он повернул все четыре тренерских кресла. В результате 26-мужчина выбрал команду Тины Кароль.

Затем на сцену вышла Мария Гоур, которая выбрала песню "Весна прийде". Она пришла на проект, чтобы спеть на большой сцене. К сожалению, к девушке никто не повернулся.

Напомним, "Голос країни" – украинское вокальное телевизионное шоу телеканала "1+1", адаптация оригинального формата The Voice of Holland. Шоу ориентировано на поиск профессиональных и непрофессиональных голосов. Его отличия от привычных вокальных телевизионных шоу: высокие требования к уровню вокала. Победитель "Голоса країни" получает квартиру в Киеве.

