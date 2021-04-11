"Голос країни-11": где смотреть двенадцатый выпуск онлайн

В воскресенье, 11 апреля, в 21:00 на телеканале "1+1" состоится 12 выпуск популярного вокального талант-шоу "Голос країни-11". Так, в новом эпизоде пройдет первый прямой эфир, а также на проект вернутся четыре выбывших участника.

За победу будут бороться по пять вокалистов из каждой команды, а в следующий этап шоу пройдут только двое. Одного участника будет выбирать тренер, а другого – зрители путем голосования. OBOZREVATEL будет следить за главными событиями и расскажет все подробности.

Коротко о проекте:

"Голос країни" – украинское вокальное телевизионное шоу телеканала "1+1", адаптация оригинального формата The Voice of Holland. Шоу ориентировано на поиск профессиональных и непрофессиональных голосов. Его отличия от привычных вокальных телевизионных шоу: высокие требования к уровню вокала. Победитель "Голоса країни" получает квартиру в Киеве.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее:

в воскресенье, 4 апреля, на телеканале "1+1" показали второй эфир этапа "нокауты" главного вокального шоу "Голос країни-11", где судьи выбрали участников, которые пройдут дальше.