"Голос країни-11": где смотреть двенадцатый выпуск онлайн
В воскресенье, 11 апреля, в 21:00 на телеканале "1+1" состоится 12 выпуск популярного вокального талант-шоу "Голос країни-11". Так, в новом эпизоде пройдет первый прямой эфир, а также на проект вернутся четыре выбывших участника.
За победу будут бороться по пять вокалистов из каждой команды, а в следующий этап шоу пройдут только двое. Одного участника будет выбирать тренер, а другого – зрители путем голосования. OBOZREVATEL будет следить за главными событиями и расскажет все подробности.
Коротко о проекте:
"Голос країни" – украинское вокальное телевизионное шоу телеканала "1+1", адаптация оригинального формата The Voice of Holland. Шоу ориентировано на поиск профессиональных и непрофессиональных голосов. Его отличия от привычных вокальных телевизионных шоу: высокие требования к уровню вокала. Победитель "Голоса країни" получает квартиру в Киеве.
Как сообщал OBOZREVATEL ранее:
в воскресенье, 4 апреля, на телеканале "1+1" показали второй эфир этапа "нокауты" главного вокального шоу "Голос країни-11", где судьи выбрали участников, которые пройдут дальше.
В одиннадцатом выпуске шоу "Голос країни-11" подруга украинской певицы Мишель Андраде – Ирина Эбралидзе– довела до слез своим выступлением тренера Надю Дорофееву. Девушка исполнила на сцене проекта песнюIf I were a boy – Beyoncé.
Также в одиннадцатом выпуске шоу "Голосу країни-11" участница Виктория Гнатюк спела на сцене проекта известный хит Олега Винника – "Роксолана" и в результате покинула шоу.